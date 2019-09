Valtournenche: In arrivo 100 mila euro per la gestione rifiuti

L'Amministrazione comunale di Valtournenche ha accantonato 100 mila euro sul Bilancio 2020-2021, da trasferire all’Unité des Communes Mont-Cervin per lo smaltimento dei rifiuti.

Lo ha annunciato in Consiglio comunale l'assessore al Bilancio, Elisa Cicco, sottolineando che la somma deriva da spesa coperta da economie in altri capitoli finanziari.

Sul punto è intervenuto il sindaco, Jean Antoine Maquignaz: "Dal prossimo mese di novembre, la legge prevede che i rifiuti siano tracciati e i residenti di Valtournenche sono stati invitati a recarsi quanto prima in Municipio per ritirare le tessere che serviranno per la gestione dell'indifferenziato. Con la tessera si potrà avere acceso ai nuovi molok (le 'campane' per la raccolta ndr)".

A Cervinia, la raccolta proseguirà invece com’è attualmente ancora sino al novembre 2020, poi anche l'alta località turistica dovrà adeguarsi alle nuove norme.