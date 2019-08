En Savoie des milliers de m3 de bois touchés par la crise du scolyte

Alerte en Haute Savoie pour le blitz du scolyte typographe, un insecte qui s’attaque essentiellement aux épicéas. Il s’incruste sous l’écorce, ce qui bloque la circulation de la sève, et entraîne donc le dessèchement du résineux.

Depuis 2015 la Savoie fait face à des crises de scolytes de plus en plus fréquentes et violentes, en 2018, on estimait qu’environ 15 000 m3 était affecté par la crise, en Savoie.



Cette espèce de coléoptère est endémique, il est normal de la trouver dans nos contrées. Mais lorsque le climat est clément, elle peut se répandre comme la peste et sa population exploser. D’abord apparue dans l’Est de la France, notamment dans les Vosges, l’épidémie touche aujourd’hui le département de la Savoie comme de l’Orne en Normandie. L’hiver a été doux, par conséquent, l’ONF a dénombré plusieurs colonies dans les forêts domaniales d'Ecouves, d'Andaines, de Gouffern ou de Moulins-Bonsmoulins. C’est un enjeu sanitaire majeur.

Comment se débarrasser de cette bestiole envahissante et meurtrière ? Il n’y a pas d’autre solution que de couper les arbres infestés.