IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 30 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ TWITTER SVP AUTONOMIA @

Il twitter, che in se é già una notizia, penso che in Vda l’abbiano visto in pochi, potrebbe dar adito a tante considerazioni. Lo ha scritto l’Obman della SVP, che ieri a Roma con i parlamentari del gruppo Autonomie ha incontrato Philipp Achammer, seduto vicino al nostro senatore Albert Laniéce che è di fronte a Conte.

La traduzuione del twett è grossomodo questa: Il primo ministro Giuseppe Conte parla della formazione del governo a Roma - Il primo ministro @GiuseppeConteIT vuole garantire la nostra #autonomia, aspetteremo e misureremo il nuovo governo con le sue azioni. (ANLA)

