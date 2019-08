Il Circolo valdostano della Stampa contro ogni discriminazione razziale e culturale

Il caso dei bimbi stranieri esclusi dalla mensa scolastica a Lodi è oggetto del prossimo incontro conviviale al Circolo valdostano della Stampa che si terrà ad Aosta, martedì 17 settembre dalle ore 20presso il Ristorante 'Intrecci' in via Binel. Tema della serata, 'Il caso Lodi interpella tutti'. Si tratta di una vicenda che ha suscitato grande clamore mediatico a livello nazionale e che merita opportuni confronti e approfondimenti.

Oratrice della serata sarà Michela Sfrondini, la libraia di Lodi Cofondatrice del 'Coordinamento uguali doveri' che, nell’ottica della solidarietà, ha raccolto in pochi giorni quasi 160.000 euro per permettere mensa scolastica e scuolabus ai bambini extracomunitari esclusi a seguito di provvedimenti comunali successivamente sanzionati come discriminatori dal Tribunale di Milano essendo la documentazione richiesta di difficile o impossibile recupero nel Paese di origine.

"Aspettiamo con vivo interesse questa serata - commenta Mariagrazia Vacchina, presidente del Circolo valdostano della Stampa (foto a lato) - nella certezza che informazioni e dibattito critico saranno fondamentali per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità della cultura e al rispetto della persona nella Comunità Valdostana, oltre che per la crescita di ognuno di noi".

Le prenotazioni alla segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o alla Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).