Alla Saletta Finaosta la mostra itinerante dei ragazzi del laboratorio di Insieme

Il giorno tanto atteso dai giovani artisti 'in erba' è finalmente arrivato. Alla saletta espositiva della Finaosta, in via Festaz 22, ad Aosta, s'inaugura oggi alle 18 la mostra di pittura collettiva di creazioni ad olio su tela realizzate dai ragazzi del laboratorio di Insieme nonchè delle opere del maestro Ugo Sarteur.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’Associazione Insieme, dalla Finaosta, dal Centro educativo assistenziale-Cea con il patrocinio della Regione.

Dal laboratorio creativo, pensato per i giovani che frequentano ogni mercoledì pomeriggio il Centro dell’Associazione Insieme di Pont-Saint-Martin, sono nate delle tele che hanno dato vita alla Collettiva, già ospitata presso la Biblioteca Comprensoriale di Donnas.

Dal 31 agosto all’8 settembre, in collaborazione con i Cea regionali, la Mostra itinerante, presentata agli inizi dell’estate al Centro Culturale di Villa Michetti di Pont-Saint-Martin, sarà dunque visitabile nella Sala espositiva Finaosta. Le opere esposte rimarranno a disposizione di quanti si lasceranno affascinare dall’idea dell’arte alternativa e dalla sua realizzazione pratica.

Gli otto pittori naïfs sono Alessandro B, Alessandro T. Lorenza, Elda, Mirko, Raffaele, Claudio e Stefano. Ciascuno di loro ha preparato una tela, sulla quale ad olio ha dipinto un paesaggio a scelta; qualcuno ha preferito ispirarsi alla montagna, qualcun altro al mare o alla campagna.

In altre otto tele ciascuno dei ragazzi ha liberamente reinterpretato dei quadri di Ugo Sarteur, l’amico pittore che da alcuni anni li segue e li stimola con la sua arte generosa.