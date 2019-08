E' morto Gianfranco Sappa, guida alpina caduta l'8 agosto scorso sul Bianco

Dopo 22 giorni di coma è morto la notte scorsa all'ospedale di Ginevra Gianfranco Sappa, di 60 anni, guida alpina residente a Morgex.

Lo ha comunicato la Società delle guide alpine di Courmayeur. L'8 agosto era precipitato per circa 150 metri mentre scendeva dalle Aiguilles Marbrées, a 3.500 metri di quota. Nell'incidente aveva perso la vita la compagna di Sappa, Giuditta Parisi, di 47 anni, di Montalcino (Siena). Nella caduta Sappa aveva riportato un grave politrauma ed era stato trasportato all'ospedale di Ginevra in condizioni disperate. Da allora non aveva praticamente più ripreso conoscenza.

Secondo i gendarmi del Soccorso alpino di Chamonix, la caduta della coppia sarebbe stata causata dallo sfilamento della corda dall'ancoraggio fissato alla roccia, incidente avvenuto durante la discesa in 'corda doppia'.

Sappa era da anni residente a Morgex ed è membro della Società delle Guide di Courmayeur. Il percorso lungo il quale è avvenuto l’incidente è considerato un itinerario facile, con una pendenza massima di 40 gradi. Il giorno della tragedia sulle Aiguilles Marbrées non si sarebbero verificati crolli o distacchi di pietre rilevanti.