Ruralité et Agriculture, tre giorni di eventi in Valle

'Ruralité et Agriculture' è il titolo del programma di eventi dedicato alla tipicità dei prodotti del territorio valdostano in calendario dal 13 al 15 settembre in varie località della Valle d'Aosta. "Rappresentano altrettante occasioni di conoscere al meglio la tradizione agro-pastorale valdostana e possono diventare motore di sviluppo per il mondo rurale", ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura e Turismo, Laurent Viérin, presentando il calendario delle manifestazioni.



Il debutto è a Cogne dove, il 13 settembre, si terrà il convegno 'Fontina Dop. Disciplinari di produzione e valorizzazione dei formaggi Dop: le esperienze italiana e francese', organizzato dal Consorzio produttori latte e fontina. I riflettori si accendono su Valgrisenche il 14 e 15 settembre per Mo'delaine, il primo festival della lana. "L'obiettivo è valorizzare un'eccellenza artigianale della Valgrisenche, terra dei Tisserands, e avvicinare il grande pubblico al mondo della lana e ai suoi mille usi", ha sottolineato il sindaco Riccardo Moret.



Sabato 14 settembre va in scena a Valpelline la più antica fiera valdostana datata 1830. A fare da contorno al mercato del bestiame sarà la battaglia delle capre.



Domenica 15 settembre torna in piazza Chanoux ad Aosta 'Sons e Sonnettes dans les Alpes', mostra mercato di campanacci di tradizione con dimostrazioni di lavorazione del cuoio, l'allestimento Petite Ferme nel giardino del seminario e un laboratorio didattico dedicato ai bambini per la creazione di un campano.

Lungo i portici sarà allestito il mercato a km 0 della Coldiretti - 30 gli espositori annunciati - e i commercianti offriranno piatti a base di prodotti tipici valdostani. Sarà allestita anche l'esposizione Petits Bergers nella saletta espositiva Hôtel des Etats.