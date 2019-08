Da Giunta regionale 'sì' all'abbattimento dei lupi in caso di pericolo per l'uomo

Lo scopo, si legge in una nota, è di "diminuire i conflitti tra uomo e lupo" nonchè conservare e gestire "l’agricoltura tradizionale di montagna".

Fatto sta che dopo le Province autonome di Trento e di Bolzano anche la Valle d'Aosta vuole riservarsi la possibilità di abbattere il lupo ma, precisa l'assessore regionale all'Ambiente, Albert Chatrian, che ha portato in Giunta l'apposito disegno di legge, "solo nel concreto caso di pericolo per l'uomo".

Chatrian ha illustrato oggi il disegno di legge (varato dalla Giunta Fosson) assieme a Flavio Vertui, dirigente del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale e a Luca Dovigo, comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

La norma prevede che di fronte a lupi che non scappano davanti all'uomo ma anzi gli si avvicinano diventando potenzialmente pericolosi, il 'prelievo' ovvero la cattura e l'eventuale abbattimento è previst ma comunque subordinato a un parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

"Vogliamo dotarci di uno strumento di prevenzione in più che potrebbe aiutarci ad affrontare situazioni di criticità, che però adesso non abbiamo", spiega l'assessore Chatrian.

Il lupo è ricomparso in Valle da alcuni anni creando una crescente preoccupazione tra gli allevatori, anche se quest'anno gli attacchi predatori per ora si sono più che dimezzati rispetto al 2018 (60 contro 150). Il Corpo forestale valdostano ha censito la presenza di 30-60 lupi (variabile di stagione in stagione), suddivisi in 5/6 branchi e distribuiti quasi omogeneamente su tutto il territorio.

In particolare il disegno di legge prevede che "il Presidente della Giunta, di concerto con l’assessore, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa di derivazione europea in materia di conservazione degli habitat naturali, subordinatamente al parere preventivo dell'Ispra", adotti le misure di prevenzione e di intervento "connesse alla gestione della presenza del lupo nel territorio regionale".

E' così prevista "l’autorizzazione per il prelievo, la cattura e l’eventuale uccisione del lupo, al fine di assicurare la coesistenza degli animali predatori con l’allevamento tradizionale di montagna e prevenire danni gravi, specificamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente".