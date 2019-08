Verres: Grandi appuntamenti per il Santo Patrono e per tante altre iniziative

E' davvero intensa l'attività dell'Amministrazione comunale di Verres e delle associazioni di volontariuato che hanno organizzato un cartellone di iniziative che davvero non si possono dimenticare. Si parte con la festa per il Santo Patrono e si prosegue con un’iniziativa degli artisti di Verrès per la Collegiata. Venderanno delle cartoline raffiguranti opere degli artisti e il ricavato andrà per il restauro e mantenimento del complesso

E' poi in programma una nuova iniziativa: una mostra con Verrès in tutte le sue particolarità e al termine della mostra organizzare un’asta benefica il cui ricavato andrà ad un’associazione del territorio