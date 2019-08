La Valle d'Aosta nel gruppo tecnico e grandi eventi di Confidustria

Corrado Giordano, Direttore Generale della Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Società che sarà coinvolta nell’organizzazione di due gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile che si svolgeranno a LaThuile il 29 febbraio e 1° marzo 2020, rappresenta la Valle d'Aosta nel Gruppo Tecnicosport e grandi eventi di Confindustria che ha affidato il coordinamento alla Presidente diConfindustria Belluno Dolomiti, Maria Lorraine Berton.

"La partecipazione a questo prestigioso gruppo - precisa Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria VdA che lo ha designato - è un vanto, non solo per la nostra Associazione, bensì per tutta la Valle d’Aosta e per tutti gli imprenditori valdostani”.

La delibera del Consiglio Generale di Confindustria ha anticipato di pochi giornil'assegnazione all’Italia dei giochi olimpici invernali del 2026, che nel 2021saranno preceduti dai campionati mondiali di sci alpino. Attraverso il Gruppo Tecnico, a cui parteciperanno i rappresentanti delle Associazioni e delle imprese maggiormente coinvolte, Confindustria è pronta adassicurare la massima collaborazione per accompagnare e sostenere lapreparazione dei grandi appuntamenti e contribuire al successo dellemanifestazioni in programma.

"Il sistema imprenditoriale - spiega Giachino - , con la capacità progettuale, le sinergie e i contributidi idee che può garantire, è pronto a cogliere tutte le opportunità per accrescerela reputazione, l'attrattività e la credibilità dell’Italia, fattori di grande rilevanzaper il successo del tessuto economico e produttivo del Paese".

Il Gruppo Tecnico di Confindustria si candida quindi ad essere regista nel coordinamento di analisi e proposte per ottimizzare ogni potenziale occasione di crescita, con un’attenzione particolare ai territori e ai settori più coinvolti.