Gressan: Interventi di prevenzione dissesto idrogelogico

Proseguono i lavori d per la raccolta delle acque superficiali. Ad essere interessata è la frazione Letey dove saranno realizzati nuovi pozzettoni grigliati e tubazioni idonee a raccogliere le acque di superficie che si depositano lungo la strada comunale e che, come spiega il sindaco, Michel Martinet, “rappresentano, ad ogni precipitazione un potenziale pericolo per gli utenti della strada e per le abitazioni sottostanti”.

Da sempre l’Ammimnistrazione Martinet è attenta alle problematiche causate dal dissesto idrogeologico. Attenzione peraltro dichiara nel programma elettorale di legislatura.

Per questo la Giunta ha predisposto un piano di lavori per prevenire i problemi causati dalle acque di superficie in caso di piogge abbondanti. “Una prima parte di lavori – spiega il sindaco Michel Martinet - sono stati realizzati in frazione Clerod con la sostituzione di un vecchio canale irriguo con una nuova tubazione in polietilene corrugato dal diametro di 80 cm. in modo da contenere le fuoriuscite di acqua che provengono dal torrente De La Comba”.