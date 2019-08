Alpinista precipita lungo la via italiana al Cervino

Un alpinista polacco di 56 anni è precipitato sul versante italiano del Cervino per almeno 200 metri.

La scarsa visibilità impedisce al momento all'elicottero dei soccorsi di raggiungerlo e di constatare le sue condizioni. L'alpinista è caduto dalla parete chiamata 'Cheminée', passaggio obbligato per raggiungere il bivacco Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota. Qui è stato portato il suo compagno di scalata, illeso.



Operano il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia e il Soccorso alpino valdostano. Inoltre potrebbe intervenire dal versante svizzero l'elicottero di Air Zermatt per evacuare l'alpinista illeso dal bivacco, approfittando di una migliore visibilità alle quote più alte.