A causa di un medicinale 17 bimbi spagnoli con sindrome 'lupo mannaro'

La somministrazione di un farmaco sbagliato ha portato a una crescita dei peli insolitamente folta su viso, schiena e altre parti del corpo in molti bambini in Spagna.

Secondo l’Agenzia spagnola per i medicinali i bambini coinvolti sono 17 (14 sotto l’anno di vita): 10 in Cantarbia, quattro in Andalusia e tre nell’area di Valenza. I 50 lotti del farmaco sotto accusa (prodotti da Farma-Química Sur SL, società di Malaga) , sono stati ritirati dal mercato. Le autorità hanno specificato che il problema riguarda solamente i bambini e non gli adulti e che non si tratta di farmaci commerciali ma di preparati in farmacia (almeno una trentina le farmacie coinvolte). Citando gli esperti, “El Pais” ha scritto: “Non ci sono casi nella letteratura scientifica di bambini così piccoli che assumono tali quantità di minoxidil”.

Almeno 17 bambini sono affetti dalla cosiddetta “sindrome del lupo mannaro” (ipertricosi), secondo il quotidiano “El Pais” e altri media, citando le autorità competenti e i genitori interessati. «Mio figlio ha avuto una crescita incontrollata ovunque, sulla fronte, sulle guance, sulle braccia e sulle gambe, sulle mani … aveva le sopracciglia di un adulto e ci ha spaventato perché non sapevamo cosa stesse succedendo -, ha riferito Angela Selles di Granada parlando di suo figlio al giornale” El Pais -.

Il pelo eccessivo può essere congenito a causa di difetti genetici, molto rari, ma anche causati da farmaci come il Minoxidil. La procura della Cantarbia ha aperto un’inchiesta. L’11 luglio scorso è stato emesso l’allarme farmaceutico. Il minoxidil distribuito erroneamente come omeprazolo veniva Farma-Química Sur , con sede a Malaga , che a sua volta aveva acquisito il principio attivo dal produttore Smilax Laboratories Limited , con sede in India. L’agenzia per il farmaco spagnola oltre a ordinare il ritiro dei lotti interessati ha sospeso la licenza a Farma-Química Sur per produrre o distribuire qualsiasi sostanza attiva.