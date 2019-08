Allein: Torna a riunirsi il Consiglio comunale

E' un'adunanza decisamente 'contabile' quella fissata alle 8 di giovedì 5 settembre per il Consiglio comunale di Allein.

All'ordine del giorno, l'approvazione del Documento unico di programmazione-Dup 2020-2022; le modifiche alla convenzione tra i comuni del comprensorio e l'Unité des Communes valdotaines Grand-Combin per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali nel periodo 2019-2021; una seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2021 e al Dup dello stesso periodo; l'esame delle richieste di deroga all'obbligo di posa di un manto di copertura in lose di pietra su fabbricati in frazione La Villettaz.