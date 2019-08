A Varese per l'ultimo weekend di agosto con il 68° Gran Premio dell'ippica e la musica di Fiordaliso

Per tutti gli amanti dell'ippica e dello sport, Varese rappresenta la punta di diamante di questo ultime fine settimana di agosto. Domani, Sabato 31 agosto, a partire dalle ore 20, si celebra l’ultima riunione di corse della stagione estiva: sette bellissime corse in programma, tra cui l'attesissimo 68° Gran Premio Città di Varese a partire dalle ore 23.00. Saranno 12 i cavalli presenti al via e che richiameranno l'attenzione di migliaia di spettatori.Un evento ideato per gli sportivi, ma non solo: tanto divertimento per i più piccini con la presenza nel parterre dei personaggi delle favole e dei caroni animati come: Gatto Silvestro, Jessie di Toy Story, Olaf e la principessa Elsa di Frozen portati dalla compagnia di Fantasianimazione.

Oltre ai cavalli in gara, saranno presenti anche quelli della Polizia di Stato assieme a tutte le conferme e le novità della stagione: maxischermo, ristorante panoramico, pizzeria-pub a ridosso del tondino, doppio bar, camion della birra, barattolone del caffè. Il costo del biglietto è pari a 5 euro con consumazione gratuita (bevanda o snack).

Il Gran finale del 68° Gran Premio Città di Varese sarà interamente dedicato alla musica, con la cantante Fiordaliso e il concerto gratuito offerto ai presenti. Un fine settimana da non perdere!