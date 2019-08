Poco meno di un meso alla scadenza del bando per i progetti sociali

Il bando, in sintesi, mette a disposizione 280.000 euro - fondi erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - per il finanziamento di iniziative che garantiscano lo sviluppo sociale ed economico della comunità valdostana e favoriscano la diffusione della cultura della solidarietà. Il bando è scaricabile dal sito del CSV (www.csv.vda.it).

I singoli progetti - se approvati riceveranno un finanziamento dai 2 mila agli 8 mila euro - dovranno essere presentati in forma associata da almeno due organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale con sede in Valle d’Aosta entro il 27 settembre prossimo.

Il CSV fornirà consulenza alle associazioni che ne faranno richiesta tramite una progettista disponibile a sostenere le associazioni nella fase di elaborazione delle proposte progettuali. Elda Tonso accoglierà le richieste fino al 20 settembre per aiutare le associazioni a rispondere al meglio al bando e fornire supporto in ogni fase di vita del progetto per il quale si richiede il finanziamento.

Per usufruire del servizio di accompagnamento è necessario prendere un appuntamento inviando una mail a progetti@csv.vda.it oppure chiamando il cellulare 347/9117178.