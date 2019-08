Riorganizzati assistenza domiciliare educativa e incontri protetti di minori

Approvati dalla Giunta regionale il costo annuo e la quota di personale per il servizio di assistenza domiciliare educativa e per gli incontri protetti di minori e delle loro famiglie.

Sono così normati i fabbisogni di servizi per minori, giovani adulti e loro famiglie per il triennio 2019/2021 "mediante il ricorso a servizi privati accreditati presenti sul territorio regionale", si legge in nota dell'Amministrazione regionale, che ha anche stabilito che il servizio di assistenza domiciliare educativa e il servizio per gli incontri protetti a favore di minori e delle loro famiglie dovessero essere acquisiti "mediante il sistema di autorizzazione ed accreditamento e non più tramite procedura di gara d’appalto".

In particolare, per svolgere il servizio di assistenza domiciliare educativa gli Enti dovranno mettere a disposizione 11 educatori a tempo pieno e un coordinatore a 28 ore settimanali, mentre per svolgere il servizio per gli incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie saranno necessari complessivamente due educatori a tempo pieno e un coordinatore a 10 ore settimanali.

Il costo dei servizi stimato nel triennio 2019/2021 prevede una spesa complessiva per la Regione di 435 mila 257 euro per l’assistenza domiciliare educativa e euro 85 mila 833 euro per gli incontri protetti.