Chatillon accoglie il 'Move&Dono Day' 2019

E' organizzata per sabato 14 settembre, nelle vie del borgo di Chatillon, la terza edizione dell’evento 'Chatillon Move&Dono Day'. La manifestazione si svolgerà dalle ore 15 alle ore 19 lungo via Tollen e piazza Volontari del Sangue, dove le associazioni sportive e di volontariato del territorio presenteranno la propria attività solidale e daranno la possibilità ai presenti di provare le differenti discipline sportive.

Per le ore 18 è prevista una parentesi musicale a cura dei ragazzi della scuola di musica del Corps Philharmonique de Chatillon.

La novità per questa edizione è rappresentata dalla possibilità di visitare i punti di interesse di Chatillon assieme agli studenti dell’ Istituto Tecnico per il Turismo impegnati nel progetto 'Scopri Chatillon con noi' in collaborazione con il Comune.