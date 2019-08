Cercano lavoro ma 'in nero' per non perdere il Reddito di cittadinanza

"Sto cercando personale ma gli ultimi dieci giovani disoccupati che si sono presentati per il posto di lavoro hanno rifiutato di essere messi in regola; vogliono lavorare in 'nero' per non perdere il Reddito di cittadinanza o la disoccupazione...io ovviamente mi sono rifiutata di aderire a una simile richiesta e spero che tutti i commercianti valdostani agiscano come me". Così l'esercente di un locale pubblico di Aosta, che si dice "negativamente impressionata" dal fatto di non riuscire ad assumere un barista a norma di legge.

"Mi sono confrontata con altri colleghi e tutti hanno evidenziato lo stesso problema: apprendisti, qualificati, professionisti...non importa la qualifica ma il fatto è che la quasi totalità dei richiedenti lavoro non ne vuole sapere di un contratto in regola; hanno ottenuto la sospirata 'carta' del Reddito di cittadinanza oppure lavorano per tre mesi all'anno in qualche rifugio o albergo e poi vivono del sussidio di disoccupazione che vorrebbero 'integrare' con il lavoro nero...mi chiedo come abbiamo educato i nostri giovani, quali valori negativi hanno preso il posto di quelli 'sani', corretti...".

La commerciante aostana non ha mezze misure: "Penso che, com'è giusto che i dipendenti onesti denuncino le scorrettezze dei datori di lavoro, anche noi dovremmo segnalare alle autorità con tanto di nome e cognome i 'disoccupati' per libera scelta, che anzi propongono trucchi e raggiri per lavorare senza contributi, senza assicurazione, mettendo a rischio sé stessi e chi vorrebbe dar loro lavoro".