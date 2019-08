Tribunale nomina luminare di geotecnica per perizia in contenzioso edilizio a Cervinia

Seconda udienza al tribunale civile di Aosta, oggi giovedì 29 agosto, per la querelle che vede, da una parte, residenti e amministratore del condominio Cervinia ubicato nell'omonima località turistica e, dall'altra, i proprietari di alcuni terreni e la società funiviaria Cervino spa.

Il fatto: alcuni mesi fa la Cervino Spa, concessionaria della pista di sci n.16 che attraversa alcuni terreni privati, ha dato l’assenso ai proprietari di tali terreni per lo spostamento del tratto terminale della pista in modo da consentire la costruzione di residenze turistico-alberghiere così come proposto dalla società immobiliare aostana San Grato, proprietaria di parte dei terreni.

La San Grato e gli altri proprietari dei terreni hanno dunque incaricato un'impresa di eseguire uno scavo che, però, ha prodotto una piccola frana adiacente il condominio Cervino nonchè crepature nella struttura e nell'area parcheggio del condominio stesso, che secondo i residenti potrebbero inficiarne l'agibilità.

Nè è nato un ampio contenzioso per il quale Fabio Bich, amministratore del fabbricato, ha incaricato l'avvocato Danilo Pastore del foro di Ivrea di assistere gli interessi dei condomini: il legale aveva chiesto subito al Tribunale civile di Aosta di emettere un provvedimento urgente di autorizzazione a lavori di consolidamento del versante.

Oggi il giudice Luca Fadda ha nominato quale consulente tecnico superpartes il professore universitario genovese Riccardo Berardi, luminare di geotecnica, che dovrà stabilire se i lavori commissionati dai proprietari dei terreni sono realmente pericolosi per l'incolumità della struttura e dei residenti e, se sì, come porvi rimedio.

Dal canto loro Bich e i condomini hanno nominato quale perito l'ingegnere genovese Enrico Sterpi.

La Cervino Spa ha nominato consulente di parte l'ingegnere Antonino Raso.

Carlo Marcoz e Rino Pascarella titolari della San Grato hanno invece nominato l'ingegnere aostano Corrado Trasino.

La vicenda è finita anche sulle scrivanie del Procuratore della Repubblica di Aosta e del procuratore contabile regionale della Corte dei conti. L'avvocato Pastore ha infatti inoltrato un'ingiunzione stragiudiziale nei confronti del Comune di Valtournenche e della Cervino Spa per una richiesta di risarcimento danni causati da cattiva gestione amministrativa.

"L'ingiunzione è stata trasmessa in copia per conoscenza anche alle Procure ordinaria e contabile di Aosta - spiega il legale - perchè siano informate dell'iniziativa e delle motivazioni che l'hanno indotta. Al di là dei danni causati al condominio, stiamo parlando di una pista di sci spostata da una zona esente da rischi ambientali a una con presenza di rischi moderati, operazione peraltro priva di interesse pubblico".