Salvato l'uomo che voleva gettarsi dal viadotto della Statale 27

L'uomo è stato tratto in salvo e condotto in ospedale

Dopo oltre sei ore di dialogo incessante, le rassicuranti parole di una determinata e preparata psichiatra, degli instancabili agenti della polizia stradale di Aosta, dei volontari, dei soccorritori tutti alla fine hanno avuto la meglio sulla disperazione.

E' stato così tratto in salvo poco dopo le 23 l'uomo che, verso le 17 di mercoledì 28 agosto, si è aggrappato alla ringhiera dell'alto viadotto che a 70 metri di altezza unisce l'autostrada e la Statale 27 a Signayes, sopra Aosta, minacciando di volersi lanciare nel vuoto.

Ore concitate e probabilmente indimenticabili per chi le ha vissute, quelle in cui il viadotto e la strada sottostante tra regione Saumont e il torrente Buthier sono rimaste chiuse al traffico per permettere ai soccorritori il serrato confronto con l'aspirante suicida che, alla fine, stremato ma tornato alla ragione, si è convinto ad abbandonare gli insani propositi e soprattutto la sua pericolosa posizione a un passo dalla caduta fatale. E' stato 'recuperato' dal parapetto del viadotto e condotto all'ospedale, sempre guardato a vista.

"L'intervento - si legge in una nota della Centrale unica di soccorso-Cus - ha visto impegnate professionalità dei Vigili del fuoco, del Soccorso sanitario 118 (medico e equipaggi di ambulanza e automedica), una psichiatra, volontari 118, Forze dell'Ordine. L'esito positivo dell'evento è stato raggiunto grazie alla sinergia dei soccorritori, coordinati tra di loro e in contatto costante con gli operatori della Centrale unica del soccorso".