Aosta: Trovata sistemazione temporanea per gli 'abusivi' delle Case Gazzera al Quartiere Cogne

Due appartamenti in strutture regionali di accoglienza disponibili già dalla prossima settimana, uno ad Aosta e uno a Montjovet. E' la soluzione abitativa temporanea, in vista dell'inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa, individuata dalla Regione e accolta dal sindaco di Aosta, Fulvio Centoz e dai Servizi sociali comunali per le due famiglie che da mesi occupano abusivamente altrettanti alloggi alle Case Gazzera nel quartiere Cogne.

Ieri il sindaco, accompagnato da un'assistente sociale e da due funzionari della Polizia locale ha incontrato i nuclei familiari e, dopo aver autorizzato il ripristino della fornitura idrica, ha proposto loro di trasferirsi nelle residenze provvisorie: soluzione accolta dagli occupanti, che hanno chiesto qualche giorno di tempo per traslocare.

"Evitiamo così sgomberi 'difficili' e sgradevoli dal punto di vista organizzativo ma soprattutto umano - spiega Centoz - sappiamo che il 'problema casa' è tra i più urgenti e complessi da risolvere ma in questo caso siamo riusciti a trovare una soluzione temporanea che, in prospettiva di una normalizzazione delle procedure da parte delle due famiglie, che dovranno ora entrare nelle graduatorie e percorrere l'iter di legge per le assegnazioni, consente a tutti di tirare un sospiro di sollievo".