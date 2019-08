Aosta: In azione i 'lavacassonetti' di Quendoz

Alle critiche apparse nei giorni scorsi sui social circa la scarsa manutenzione dei cassonetti della raccolta differenziata ad Aosta la ditta Quendoz, appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti nel capoluogo, risponde 'scendendo in campo'.

In questi giorni infatti apposite squadre di operatori muniti di mezzi specializzati nel lavaggio e nella pulizia dei cassonetti stanno lavorando nei quartieri cittadini provvedendo alla nettezza dei contenitori delle diverse categorie di immondizia, con particolare cura per l'organico e l'indifferenziata.

"Chi sostiene che la pulizia dei cassonetti non viene effettuata è in malafede o scarsamente informato - commentano dalla 'Quendoz' - anche perchè questo servizio è da noi programmato periodicamente e in particolare nei caldi mesi estivi quando la necessità di tenere lontani batteri e cattivi odori è maggiore".