La musique de la montagne pendant trois jours en Haute Savoie

Se déroulerà de vendredi 30 aout au dimanche 1er septembre, dans la vallée des Aravis en Haute Savoie, le premier festival international de musiques de montagne, l’Alps Music Festival.

Il s'agit d'une rencontre exceptionnelle entre musiciens pratiquant trois instruments 'montagnards': le cor des Alpes, l’accordéon, l’harmonica et le chant yodle,

Concerts et aubades musicales dans les lieux magiques des villages de Thônes, Manigod, La Clusaz, Le Grand-Bornand et Saint-Jean-de-Sixt et les pratiquants de ces instruments de tous niveaux désirant se produire en public, sont invités à s’inscrire au festival pour des rencontres inoubliables.

Inscriptions, programme et billetterie sur le site www.alps-music-festival.com