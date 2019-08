Da Disval un esempio di guerra pacifica alla plastica

L’Associazione Disabili Sportivi Valdostani (Disval) impegnata nel sostegno ai disabili per avvicinarli al mondo dello sport, ha deciso di scendere in campo e unirsi a tutti coloro che nel Mondo combattono per salvare la Terra dalla plastica.

“Abbimo deciso – spiega il presidente Egidio Marchese - di dichiarare guerra alla plastica, e la palestra che gestiamo al palazzetto dello sport Marco Acerbi, in regione Tzambarlet, dal 1° settembre diventa plastic free”.

E’ un grande contributo che la Disval spera possa diventare di esempio per tanti sportivi e per i gestori di impianti dove si pratica lo sporto.

Il progetto plastic free prende il via inizia domenica 1° settembre quando tutti i soci che sottoscriveranno un abbonamento (mensile, quadrimestrale, annuale) riceveranno in omaggio una borraccia in alluminio per sostituire, come contenitore di acqua, la bottiglietta di plastica.

Il rifornimento di acqua viene garantito, gratuitamente, dal distributore presente in palestra. La borraccia può essere personalizzata con l’indicazione del nome.

Il servizio completa quanto già in atto con la fornitura, gratuita, del telo da utilizzare durante il lavoro con gli attrezzi.

La Disval, per la nuova stagione, non modifica né gli orari di apertura della palestra, confermati dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21 e il sabato dalle 9,30 alle 18, né le tariffe degli abbonamenti, mantenuti in: 40 euro per il mensile, in 125 euro per il quadrimestrale e in 325 euro per l’annuale. Costo della tessera Disval 2020 25 euro.