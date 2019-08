IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 28 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ REPLICANTE @

In merito alla ventilata chiusura dell'ambulatorio di Variney da parte del consigliere regionale Claudio Restano.

"Ora, per entrambi questi ambulatori si sta concretizzando la possibilità di implementare i servizi anche per la sede di Variney, qualora le procedure di acquisizione di risorse specialistiche in corso producano per il prossimo autunno gli esiti sperati.

Se così fosse potremo incrementare l’offerta rispetto all’esistente, altrimenti confermeremo quanto in essere. In nessun caso è previsto lo “smantellamento”. Il Commissario dell'Usl Michele Pescarmona 21 agosto 2017

"Ho spiegato con grande chiarezza che non c'è, né da parte dell'assessorato alla Sanità né da parte dell'Usl, alcuna intenzione di smantellare la struttura di Variney». L'Assessore regionale alla Sanità Mauro Baccega il 27 agosto 2002.

Repetinta iuvant

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.