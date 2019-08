La comunità internazionale offre aiuto per l’Amazzonia

La comunità internazionale ha mosso i suoi passi per cominciare ad affrontare la grave crisi ambientale provocata dagli incendi in Amazzonia. I membri del G7 hanno infatti concordato una serie di aiuti, oltre quaranta milioni di dollari di cui venti stanziati dai paesi del gruppo, dodici dalla Gran Bretagna e undici milioni di dollari dal Canada. Ottawa si è anche offerta di inviare aerei antincendio in Brasile.

I fondi saranno impegnati esclusivamente per fronteggiare l’emergenza del momento ma sono stati giudicati insufficienti per tentare di risolvere la crisi che sta vivendo il “polmone del mondo”, grazie al quale il globo assorbe anidride carbonica dall’atmosfera, ma che ciononostante è minacciato dalla deforestazione e dalle estrazioni minerarie massicce.

Il presidente francese Emmanuel Macron ieri, a conclusione del vertice svoltosi a Biarritz, ha evidenziato che l’Amazzonia, sebbene principalmente brasiliana, è un patrimonio, e una questione, mondiale e, rivolgendosi a Bolsonaro, ha affermato: «Non possiamo permetterti di distruggere tutto». La sovranità brasiliana deve essere rispettata, ha detto Macron, ma il mondo può aiutare il Brasile a rimboschire e costruire la sua economia «nel rispetto dell’equilibrio naturale».

Parlando a una emittente televisiva francese a conclusione del vertice, Macron ha riconosciuto che anche l’Europa, importando soia dal Brasile, condivide la colpa della pressione agricola sulla foresta pluviale e ha prospettato un piano di aiuti di «almeno 30 milioni» di dollari per il rimboschimento, progetto che sarà discusso dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite alla fine di settembre.L’offerta di aiuto presentata dalla comunità internazionale non ha però ricevuto la risposta sperata da parte del governo brasiliano, il quale, per voce del ministro della Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pur ringraziando i “sette grandi” ha rifiutato i fondi stanziati. «Ringraziamo, ma forse questi fondi potrebbero essere più importanti per riforestare l’Europa», ha affermato Lorenzoni, facendo riferimento agli aiuti annunciati nella giornata di ieri da Emmanuel Macron.

Il ministro più importante del governo brasiliano ha così rivendicato sovranità e piena efficienza nella gestione dell’emergenza incendi nella propria parte di foresta pluviale. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha assicurato di essere impegnato a proteggere l’Amazzonia e a perseguire chiunque sia coinvolto in incendi illegali, molti dei quali sembrano essere stati appiccati in aree già disboscate, al fine di bonificare i terreni agricoli.

lunedì il ministro per l’ambiente, Ricardo Salles, aveva invece accolto con favore l’annuncio degli aiuti, segnalando, come riferito dall’Istituto nazionale brasiliano di ricerca spaziale (Inpe) — organismo statale brasiliano responsabile del monitoraggio dei livelli di deforestazione — lo sviluppo di oltre 1.100 nuovi focolai nell’Amazzonia brasiliana. Per via della scarsa visibilità dovuta alla spessa coltre di fumo, ieri l’aeroporto di Porto Velho, la capitale dello stato di Rondônia, è stato chiuso per alcune ore.

Il Wwf ha lanciato nuovamente l’allarme sulle condizioni critiche e i pericoli che stanno vivendo i circa quattrocento popoli indigeni, circa un milione di persone, che vivono nelle foreste dell’Amazzonia. Tribù ed etnie che con la loro storia e con le loro tradizioni vivono da centinaia di anni in simbiosi con l’ecosistema della foresta pluviale.