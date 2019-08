Uomo minaccia di gettarsi dal viadotto sul Buthier - aggiornamenti

Aggiornamento ore 22,15.

Al momento, e da ormai oltre cinque ore, prosegue il drammatico confronto tra piscologi, agenti di polizia e l'uomo che, avvinghiato (forse legatosi) alla ringhiera del viadotto sulla collina di Aosta che collega l'autostrada alla statale 27 minaccia di gettarsi nel vuoto da un'altezza di oltre 70 metri. Ignote al momento le ragioni del suo gesto, così come non è dato sapere se ai poliziotti e ai professionisti sanitari che stanno cercando di dissuaderlo l'uomo abbia rivolto richieste specifiche. Il tratto autostradale e la strada sottostante in regione Saumont sono stati messi in sicurezza e chiusi al traffico da polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

Il fatto

Un'uomo in queste ore sta minacciando di gettarsi dall'alto ponte sul Buthier, in località Signayes ad Aosta lungo il viadotto che collega l'autostrada A5 alla strada statale 27 del Gran San Bernardo.

Il raccordo e la sottostante strada in regione Saumont sono chiuse al traffico.

L'uomo è aggrappato alla ringhiera; sul posto dalle 18 oltre a un'équipe sanitaria anche polizia stradale (non Squadra mobile come detto in un primo momento), Squadra Volante della polizia e carabinieri; gli agenti con l'aiuto di psicologi specializzati nelle emergenze stanno cercando di far desistere l'uomo dall'iniziativa suicida. Seguono aggiornamenti.