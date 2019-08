Con i volontari dell'Aido alla scoperta delle miniere di Saint-Marcel

Nuova iniziativa solidale dell'Associazione Italiana per la donazione degli Organi tessuti e cellule- Aido della Valle d'Aosta.

L'Aido sarà infatti presente con i propri volontari alle visite guidate di beneficenza alle Miniere di Saint Marcel domenica 1 settembre alle 10 e alle 14.

Il ritrovo con la guida è alla biglietteria, posta all’area pic-nic di Les Druges, punto dove lasciare l'auto.

"Da qui si parte insieme per una visita indimenticabile e unica - si legge in una nota dell'Associazione - si visiteranno tutti gli edifici del villaggio minatori, le strutture esterne e due gallerie potendo conoscere a pieno il sito minerario sempre in compagnia della guida".

Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto all’associazione per le sue attività di informazione e diffusione della cultura del dono.

Per info e prenotazioni: info@guide-trek-alps.com Tel. 344.2934564