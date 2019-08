Poésie, cinéma et théâtre au Mar et aire mégalithique

Poésie et cinéma, théatre et musique seront les protaginistes dans les musées d'Aoste en septembre. Le début est au calendrier lors de Plaisirs de culture en Vallée d'Aoste, les samedi 14 et 21 et les dimanche 15 et 22, de 17 à 18h30, avec des visites guidées du Musée archéologique régional en compagnie des poètes du Circolo del Cardo. L'initiative sera répétée à l'aire mégalithique de Saint-Martin de Corleans.

Dans le parc archéologique, sera projeté, le mardi 17 septembre, le documentaire ''Il viaggiatore del Nord'' produit par le réalisateur Alessandro Stevanon et la société Akhet Srl dédié aux fouilles archéologiques qui ont mené à la découverte de la tombe d'un guerrier celte sur le site de construction du nouvel hôpital d'Aoste.

Ensuite, l'acteur Andrea Damarco, accompagné d'un musicien, interprétera une représentation théâtrale qui présentera la figure du personnage antique.