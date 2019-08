PAPA: L’Amazzonia polmone vitale per il nostro pianeta

Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione «per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia», invocando «l’impegno di tutti» affinché «siano domati al più presto». Al termine dell’Angelus di domenica 25 agosto, il Pontefice ha affidato alle preghiere dei fedeli presenti in piazza San Pietro la drammatica situazione della foresta pluviale, ricordando che «quel polmone è vitale per il nostro pianeta».

In precedenza, commentando il brano liturgico tratto dal Vangelo di Luca (13, 22-30), il Papa aveva sottolineato che «per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo». Ecco il motivo per cui Gesù parla di una «porta stretta»: non perché, ha spiegato, «c’è il “numero chiuso” in Paradiso», ma perché «l’amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi, “sforzo”, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo».Per i cristiani, dunque, «i titoli non contano»: il Signore, ha ribadito Francesco, «ci riconoscerà soltanto per una vita umile, una vita buona, una vita di fede che si traduce nelle opere».

Questo significa, ha proseguito, che «siamo chiamati a instaurare una vera comunione con Gesù, pregando, andando in chiesa, accostandoci ai sacramenti e nutrendoci della sua Parola. Questo ci mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva la carità. E così, con la grazia di Dio, possiamo e dobbiamo spendere la nostra vita per il bene dei fratelli, lottare contro ogni forma di male e di ingiustizia».