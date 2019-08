Pre Saint Didier ospita la quinta edizione della Bataille de Reines du Mont Blanc

La manifestazione è organizzata in collaborazione con i Comuni di Pré-Saint-Didier, Courmayeur e Morgex, con la Pro-Loco di Pré-Saint-Didier e con la partecipazione di CVA Trading “Eventi Plus” per animazioni e giochi del pomeriggio dedicati ai bambini.

Il programma prevede dalle ore 9.00 alle ore 11.00 la pesatura delle mucche; pranzo a base di tartiflette e specialità valdostane al coperto dalle ore 11 e alle ore 12.30, inizio dei combattimenti. Al termine delle battaglie premiazione dei combats ricordando il nostro amico Rinaldo Barmaz.

Nel pomeriggio ci sarà “LA REINE ET L’ENFANT” in collaborazione con CVA Trading “Eventi Plus” che prevede le iniziative: “Bouches Savantes” degustazioni teatrali della Fontina DOP (ogni 30 minuti) dalle 14.00 alle 18.00; alle 14.30 “Scaccia il tafano”; alle 15.00 “La mucca pazza” spettacolo di giocoleria e acrobazie; ore 16 “La mucca Scintilla” spettacolo di marionette e, per chiudere il pomeriggio, alle ore 17.00 “La merenda del pastorello” pane, burro e zucchero per tutti i bambini.

Al termine della Bataille ci sarà il “MUU Party” con l’orchestra “I Ragazzi del villaggio”.

Durante tutta la giornata sarà disponibile una fornitissima buvette presso il palatenda.

Indicazioni stradali: La manifestazione avrà luogo a Pré-Saint-Didier (Valle d’Aosta) in Località Condemine. Per visualizzare le coordinate della strada di accesso alla location su Google Maps, cliccare sul link: BataillePréSaintDidier2019 e poi su “segnaposto inserito”.