Il romanzo 'magico' di Magali Albonico alla libreria Brivio sabato 31 agosto

Magali Albonico, 35enne aostana, è l’autrice del romanzo 'I due mondi' che sarà presentato sabato 31 agosto alle 17,30 alla libreria Brivio di Aosta.

Magali abitava a Gressan, quando infastidita dai suoi compagni di classe varcò per la prima volta le porte del mondo della scrittura, rifugiandosi fra i suoi sogni iniziando a scrivere.

Crescendo però, ed essendo dislessica, i professori più volte le ribadivano il concetto ’’scrivere non fa per te’’. Eppure lei non ha mai smesso di crederci. Ora insegna alle superiori e nel tempo libero legge romanzi. Tra i suoi preferiti le storie di ‘mostri’ come zombie, vampiri e licantropi che, dice: "‘Mostri’ sono solo perché così sono definiti dalle persone ‘normali’, ma io normale non lo sono mai stata".

La trama del romanzo. Aki è un piccolo Demone volpe, una creatura magica tra le tante che popolavano il mondo di Magali Albonico. È dotato di un’enorme forza 'demoniaca' e con essa era capace di compiere atroci realtà. Il suo destino era segnato. Un giorno si sarebbe trasformato nel temibile Demone volpe a nove code e con esso dopo aver devastato intere regioni, sarebbe scomparso.

Ma, superando ogni ostacolo, Aki conobbe Yukari, la principessa dai celestiali poteri e restandole accanto, mutando nella sua forma umana, ben presto imparò anche lui che non tutto era perduto e che a tutto c’era una soluzione. La speranza in lui tornò ad ardere e si innamorò dell’Angelica principessa. Lei era dotata di un incommensurabile potere Divino e Aki della forza Demoniaca più potente al mondo. Il destino li aveva fatti incontrare per un motivo ben preciso.

Poiché presto incombenti forze distruttive maligne minacciarono la quiete del loro mondo. Una trasformazione Infernale intrappolò Aki dentro un corpo che non era più il suo e successivamente alla sua morte, iniziò per lui il viaggio di rinascita che pian piano lo riportò a credere in sé stesso, molto più di prima. In quel suo viaggio, incontrò la Luna, la fonte magica più potente al mondo e fu in quel momento che Aki, che per tutta la vita era scappato da ciò che era, si rese conto di aver trovato un suo obbiettivo. Così, grazie ad una seconda chance, Aki poté riscendere sulla Terra e li affrontare i suoi Demoni peggiori.