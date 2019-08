Courmayeur: Il consigliere Salvato offende i giornalai per attaccare i giornalisti

Non mi permetterei mai di definire un consigliere comunale usciere comunale. Perché l'usciere comunale è al servizio dei cittadini, mentre un consigliere comunale solitamente è più attento a difendere la sua poltrona piuttosto che ammettere gli errori compiuti.

Ma tant’è! Il sindaco per essere salvato si affida alla difesa di un chirurgo orale, così appariva nei manifesti elettorali, che molto saprà di carie e quant’altro ma poco sulle altre professioni tanto da offendere i signori Giornalai. Infatti il manager ristoratore consigliere comunale Marco Salvato, a Courmayeur dal 2017, per denigrare un giornalista lo ha definito giornalaio.

Il signor Salvato manager del Sushi Ball, saprà di sushi, saprà di ball, saprà di chirurgia orale, ma non conosce la differenza tra giornalaio, che offende, e giornalista che è iscritto all’Ordine.

Ma soprattutto il signor Salvato per salvare il sindaco se deve contestare qualcosa a qualche giornalista prenda carta e matita e scriva rilevando le inesattezze invece di affermare che l’articolo per l’80% era frutto di fantasie (leggi l'articolo che non ha avuto il gradimento di Salvato). Eppure quell’articolo è documentato con foto e dichiarazioni. E’ pur vero che un giornalista può scambiare lucciole per lanterne ma è altrettanto vero che in questo caso un manager della ristorazione ha scambiato fiaschi per fischi.

L’offesa ai Giornalai il manager Salvato per salvare il sindaco l’ha proferita nel corso della discussione su una mozione presentata dalla consigliera Roberta D'Amico (nella foto sopra), ex assessore alle Politiche sociali della Giunta Miserocchi, dimessasi a fine maggio dalla carica, ma rimasta in consiglio dove ha dichiarato di passare, all'opposizione, con la quale chiedeva la modifica dell’orario dell'Ufficio Anagrafe di Courmayeur.

Nelle premesse Roberta D'Amico aveva ricordato un articolo di Aostacronaca.it che dava conto di un fatto grave a causa dell’ufficio anagrafe chiuso in orario di servizio. Al termine del dibattito sulla mozione, che è stata approvata, il consigliere di maggioranza Marco Salvato ha chiesto e ottenuto la parola per “fatto personale” affermando che l’articolo è sbagliato all'80% ed scritto da un giornalaio.

Il sindaco salvato da Salvato? No anche perché è pur vero che un giornalista può scambiare lucciole per lanterne ma è altrettanto vero che in questo caso un manager della ristorazione ha scambiato sushi rolls con il suschi ball con buona pace di Miserocchi.