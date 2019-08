Con la Sfom vacanza studio musicale con il Maestro Andrea Gargiulo

Da sempre la Fondazione Maria Ida Viglino crede nelle esperienze formative residenziali perché queste accelerano i tempi dell'apprendimento interpretativo - musicale e tecnico - strumentale attraverso la collaborazione tra pari; inoltre, l'intensità delle attività collettive previste rafforzare le relazioni educative con gli insegnanti e migliora il clima di gruppo consolidando le amicizie, favorendo lo scambio di racconti di vita tra le persone coinvolte e contribuisce a educare convivenza al reciproco rispetto.

Ogni edizione, da 26 anni, si svolge intorno a un tema dominante. Quest'anno il filo conduttore del progetto è la musica e la cultura irlandese con un repertorio composto e arrangiato da Aldo Sardo, docente di composizione al Conservatorio di Torino e Andrea Gargiulo, docente di esercitazioni corali presso il Conservatorio di Bari.

Quest’ultimo è anche il direttore e formatore ospite che segue gli allievi durante tutto il progetto proponendo una modalità di lavoro chiamata "didattica reticolare" aperta alle differenze, dunque pienamente inclusiva.

Nell’orchestra Cluster, composta da un’ottantina di ragazzi e bambini con differenti abilità, competenze musicali e tecnico-strumentali diverse ciascuno trova pertanto uno spazio per vivere la musica con un margine di libertà ampio, come è permesso dal repertorio jazz e dall’approccio che Gargiulo adotta in tutte le numerosissime realtà formative e orchestrali che dirige in tutta Italia.

Il Maestro è infatti il referente nazionale delle Orchestre El Sistema, il modello di apprendimento musicale venezuelano che ha riscattato migliaia di ragazzi delle favelas dalla povertà e dalla delinquenza minorile e si sta diffondendo nel nostro paese in particolare nei quartieri a rischio delle grandi città.

Durante il campus, che si concluderà sabato 31 agosto, sono previste alcune esibizioni aperte al pubblico:

- Giovedì 29 agosto 2019 ore 18.00 Marching Band per e vie del centro di Saint-Vincent

- Venerdì 30 agosto 2019 ore 18.00 Marching Band nel borgo di Arvier e alle ore 21.00 concerto presso l'area verde o, in caso di maltempo, in Auditorium.

- Sabato 31 agosto 2019 ore 11.00 concerto finale dell'orchestra presso il Convitto regionale Federico Chabod di Aosta.