Operazione Geenna, tredici detenuti potrebbero tornare in piena libertà

Detenzione in cella o remissione in libertà senza alcun'altra misura cautelare restrittiva come, ad esempio, gli arresti domiciliari. Queste la prospettive, previste da un comma del codice penale sui reati di criminalità organizzata, per 13 dei 16 indagati arrestati il 23 gennaio scorso con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso di tipo 'ndranghetista nell'ambito dell'Operazione Geenna della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta.

L'inchiesta è di fatto terminata e la Cancelleria del tribunale di Torino si sta accingendo a inviare gli avvisi di chiusura indagine (i cosiddetti '415 bis') agli arrestati. Tra questi vi sono Nicola Prettico (foto a lato), dipendente del Casino de la Vallée e consigliere comunale di Aosta dell'Uv, sospeso in base alla Legge Severino e Antonio 'Tonino' Raso, noto ristoratore aostano titolare della pizzeria 'La Rotonda' (foto in basso).

Diversamente dai legali di Marco Sorbara e Monica Carcea, che hanno chiesto ripetutamente e infine ottenuto per i loro assistiti gli arresti domiciliari, gli avvocati di Prettico, Raso e degli altri indagati in questi sette lunghi mesi di detenzione non hanno mai chiesto misure cautelari alternative alla cella. Il motivo è semplice quanto, apparentemente, paradossale: Sorbara e Carcea sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, un reato ovviamente meno grave dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e per il quale è prevista la misura di arresto domiciliare; tutti gli altri sono invece accusati di vera e propria associazione 'ndranghetista, reato che nonostante l'evidente gravità non è soggetto a misure 'alternative' al carcere: allo scadere delle indagini o si resta 'dentro', in cella, o si torna 'fuori', liberi come uccel di bosco. Quindi Sorbara e Carcea potrebbero restare ancora molti giorni, presumibilmente mesi, ai domiciliari mentre Prettico, Raso e gli altri potrebbero tornare in libertà tra pochi giorni.

Vi è poi la posizione dell'avvocato torinese Carlo Maria Romeo, anch'egli indagato per il solo concorso esterno. La Cassazione a giugno aveva respinto l'istanza di domiciliari ma la misura potrebbe essergli accordata tra qualche giorno, ovvero dopo la notifica del 415 bis.

Oltre a Sorbara, Carcea, Raso e Romeo sono indagati in 'Geenna' Marco Di Donato, artigiano edile residente in Valle; il 61enne Bruno Nirta; Roberto Alex Di Donato, 41 anni, elettricista; Vincenzo Argirò, 62 anni, nato a Locri (Reggio Calabria) e residente a Caselle Torinese (Torino); Francesco D'Agostino (58), nato a Polistena (Reggio Calabria) e residente a Caselle Torinese (Torino); Roberto Fabiani (46), nato a Chiaromonte (Potenza) e residente a Piossasco (Torino); Salvatore Filice (52) nato a Petilia Policastro (Crotone) e residente ad Aosta; Alessandro Giachino (40), dipendente del Casino di Saint-Vincent, nato ad Aosta e residente ad Aymavilles (Aosta); Francesco Mammoliti (48), nato a Opladen (Germania) e residente a Saint-Vincent (Aosta); Rocco Rodi (45) nato a Locri (Reggio Calabria) e residente a Bovalino (Reggio Calabria); Bruno Trunfio (49) nato a Chivasso (Torino), già detenuto nella casa circondariale di Genova.

Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, oltre ai reati associativi e di concorso esterno alla 'ndrangheta anche di tentato scambio elettorale politico-mafioso, estorsione tentata e consumata, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e ricettazione di armi e favoreggiamento personale.