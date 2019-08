Morto in Colombia Dario Gaido, storico segretario comunale di Hone e Bard

"E' stato motivo di profonda tristezza apprendere domenica della prematura scomparsa di Dario, una persona competente, solare, sempre disponibile, che in passato é stato per me anche un valido interlocutore politico".

Così sulla sua pagina Facebook il consigliere comunale di Donnas Fabio Marra commenta la scomparsa di Dario Gaido, 64 anni, storico segretario comunale di Hone e Bard in pensione da pochi mesi. Gaido si trovava in vacanza a Cartagena, in Colombia ed è stato trovato morto nella sua camera d'albergo, presumibilmente stroncato da un infarto.

Oggi i familiari sono partiti alla volta di Cartagena, dove dopo il riconoscimento della salma si occuperanno del reimpatrio e delle esequie.

"Dario era sempre capace di entrare in empatia con i colleghi e con chi si rivolgeva a lui per i bisogni più diversi - ricorda Marra - ed ora che aveva raggiunto da poco l’importante traguardo della pensione, l’impensabile".