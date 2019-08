Bici contro camion a Morgex

Un ciclista è rimasto ferito a seguito di uno scontro avvenuto oggi martedi 27 agosto a Morgex. in un tratto lungo la strada statale 26.



Secondo una prima ricostruzione svolta dai carabinieri, la bicicletta si sarebbe scontrata con un camion. Sul posto è giunto in pochi minuti un elicottero con a bordo l'équipe medica e il ciclista, che ha riportato traumi e contusioni, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, dove le sue condizioni sono in fase di diagnostica.