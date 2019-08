CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio all'ultimo piano ad Aosta, via Duca degli Abruzzi

Ad Aosta, in via Duca degli Abruzzi, in una posizione tranquilla e comoda per accedere a piedi nel centro storico della città, VENDESI appartamento posto al quarto e ultimo piano con ascensore. L'alloggio è composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, terrazzo a Ovest con vista sulla città e sulle montagne, 2 camere da letto, doppi servizi e ripostiglio. Nel prezzo sono compresi cantina, posto auto esterno e posto auto coperto. € 215.000,00