Mostre mercato, il portale Celva si conferma punto di riferimento per gli hobbisti

Il rilancio del turismo in Valle passa anche dall'efficacia organizzativa dei diversi eventi. In questo senso si rivela vincente il portale del Consorzio degli enti locali valdostani-Celva http://mostremercato.partout.it, consolidato punto di riferimento per gli 'hobbisti' ovvero i venditori non professionali delle mostre mercato organizzate in Valle d’Aosta.

A due anni dal lancio del servizio, voluto dal Celva in collaborazione con la società di innovazione tecnologica Inva, "sono 1462 gli utenti oggi presenti in anagrafica - si legge in una nota del Consorzio enti locali - ai quali, nel corso del 2019, sono stati complessivamente rilasciati 281 permessi su un totale di 24 mostre mercato pubblicizzate".

Spiega Franco Manes, presidente del Celva: “Richiamando eventi di artigianato, antiquariato, prodotti tipici, offriamo una vetrina molto interessante per conoscere e apprezzare la nostra offerta turistica, grazie alla promozione di alcuni degli eventi più attrattivi per i turisti che frequentano la Valle”. E aggiunge: “Dalla domanda di adesione alla definizione del calendario e alla scelta delle mostre mercato alle quali prendere parte, il portale rappresenta una banca dati unica e partecipata, che può contare sul costante aggiornamento del personale dei Comuni”.

Le mostre mercato sono disciplinate dalla legge regionale 20 del 1999, che prevede la partecipazione, in quest’unica tipologia di manifestazione, dei venditori non professionali. Per prendere parte a questi eventi in Valle, per un massimo di sei in un anno solare, gli hobbisti devono dotarsi di un apposito permesso, valevole per l’intera annualità e da richiedere in uno dei 74 Comuni.

Il portale http://mostremercato.partout.it è in open data con funzionalità avanzate e offre la possibilità di esportare i dati in un formato compatibile con tutti i più comuni dispositivi. Per chi desiderasse informarsi partecipare alle mostre mercato organizzate in Valle d’Aosta come 'hobbista', il sito fornisce tutte le indicazioni utili.