Aosta: Viale Conte Crotti, in fiore i Giardini Girardini

Basta poco a fare impressione canta Vasco Rossi. E infatti basta poco come ha dimostrato Giovanni Girardini, commerciante di Viale Conte Crotti con la passione del bello, del piacevole e del pulito, facendo bella una via vero salotto per bene di Aosta.

Ma soprattutto Girardini ha dimostrato un forte senso civico che dovrebbe essere ad esempio da tanti commercianti che mal sopportano il dover pulire davanti al proprio esercizio. Basti pensare che il sindaco di aosta e la sua vice hanno persino cancellato i balconi fioriti del sindaco Giordano che con pochi spiccioli aveva dato al centro città un volto turistico.

Viale Conte Crotti è diventata la più bella via di Aosta; una via assolutamente da non perdere. E’ in prossimità all’area megalitica più importante d’Europa (anche se scarsamente valorizzata, ndr.), la storica chiesa di Saint Martin de Corleans. Il tutto inserito in un quartiere a forte coesione sociale nonostante le tante etnie presenti.

Una bella passeggiata per ammirare la via più bella della Città e scoprire bar, negozi, pasticcerie e tanto tanto altro.

La via è pulita, l’attenzione è richiamata dagli stendardi e dai fiori che ornano le aiuole da dove si innalzano i fusti degli alberi che di notte, con la ricca illuminazione creano un effetto coreografico davvero eccezionale.

Basta poco a fare impressione canta Vasco Rossi. E vilae conte Crotti da davvero un’impressione positiva.

Basta poco a fare impressione canta Vasco Rossi. Infatti basta un pochino di civismo e tanto amore per il proprio lavoro. Basta poco a fare impressione canta Vasco Rossi. Ci vuole, però tanta passione e volontà.

Ma ci sono i soliti rompiballe che hanno avuto il coraggio di lamentarsi per le quattro serate di animazione, il silenzio è suonato all’una di notte, che hanno visto il teatro Viale Conte Crotti stracolmo di persone che hanno portato soldi e ricchezza in una via che l’amministrazione comunale dimentica come tutte le periferie.

Eppure Giardini tira dritto per la sua strada con alcuni colleghi commercianti che si spaccano la schiena per la pulizia e il decoro di una via che è di tutti. Loro la amano; tanti altri non. Loro la vivono, altri la calpestano.

Ha ragione Vasco Rossi ma anche Giovanni Girardini a lamentarsi di chi critica e nulla fa per rendere più bella la città. Andate in Viale Conte Crotti ma non come visitatori ma come clienti.