Pronta la legge sulla 'gestione' del lupo in Valle

Un disegno di legge sulla presenza del lupo in Valle d'Aosta, il primo nello specifico, sarà esaminato dalla Giunta regionale venerdì 30 agosto.

Lo ha anticipato oggi l'assessore all'Ambiente, Albert Chatrian. L'obiettivo è "mettere in campo altre azioni - spiega Chatrian - volte a tracciare gli interventi che possono essere attuati per conoscere, rispettare e imparare a convivere con questa specie che riveste una rilevanza conflittuale nel panorama faunistico europeo".

L'assessore sottolinea che "Non abbiamo mai sottovalutato la questione e non ci siamo mai sottratti al dibattito su un argomento che è al centro dell'attenzione in tutto l'arco alpino". Secondo Chatrian "il Corpo forestale è attivo e risponde a chiamate e segnalazioni e il mondo agricolo non è lasciato solo".