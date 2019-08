Presidente Fosson, 'per Vigili del fuoco ben due opzioni verso equiparazione economica con Stato'

A seguito della nota diramata dalla sola Conapo-CGIL, in merito all’incontro del 23 agosto scorso tra l’Amministrazione regionale e i rappresentanti sindacali sul percorso di verifica intrapreso dagli Uffici regionali sull’allineamene e l’equiparazione giuridica, economica e ordinamentale del personale professionista dei Vigili del Fuoco valdostano con il corpo nazionale, il Presidente della Regione, Antonio Fosson, che ha presieduto la riunione alla presenza dei Dirigenti regionali Igor Rubbo e Stefania Fanizzi e del Comandante del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Salvatore Coriale, intende fare alcune precisazioni.

"Voglio chiarire che l'incontro di venerdì scorso era preparatorio alla ripresa dei lavori della Commissione paritetica che sta lavorando alla verifica di revisione ad una norma di attuazione dedicata alla questione sollevata con il referendum (sulla statalizzazione del Corpo ndr) da parte dei Vigili del fuoco". Così il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, replica alle note piccate diffuse oggi da Conapo e Cgil circa l'esito "deludente" del suindicato incontro.

Secondo i sindacati la Regione "promette contrattazioni efficaci ma disattende gli impegni e così facendo il passaggio dei Vigili del fuoco allo Stato diviene inevitabile".

Invece afferma Fosson che "proprio per dimostrare la volontà della Regione di proseguire nel percorso delineato nei mesi scorsi ho sottoposto all'attenzione delle organizzazioni sindacali, dopo l’incontro di inizio luglio e prima di far proseguire l’iter amministrativo, una duplice ipotesi di lavoro".

La prima "è volta a istituire un'area separata di contrattazione regionale che tenga conto delle specificità del settore e degli altri che si occupano di sicurezza". L’altra è diretta "a estendere l'ipotesi di norma di attuazione, prevedendo l'equiparazione dei vigili del fuoco regionali a quelli statali, non solo per gli aspetti previdenziali, ma anche per quelli relativi al trattamento economico e allo stato giuridico, come già previsto per il personale docente e per il comparto sanità, mantenendo la competenza e il servizio in capo alla Regione".

"Sulla questione economica – precisa il Presidente Fosson - la posizione della Regione e dei funzionari è chiara: non appena saranno definite con lo Stato le modalità, saranno reperiti i fondi per l’equiparazione. E’ un impegno che tutta l’Amministrazione regionale ha preso, come è stato detto al tavolo, venerdì scorso".

"Ribadisco che la riunione era così impostata - conclude il Presidente Fosson - e risultava chiaro che si trattava semplicemente di condividere un percorso, per poi definirlo nel dettaglio, quantificando e reperendo le risorse necessarie, una volta individuata la soluzione più utile e, se possibile, condivisa. Poiché ogni equiparazione economica, giuridica e previdenziale dipende da un accordo con lo Stato e dal momento che lo Stato non ha risposto, la crisi rende i tempi ancora più lunghi".