Il convegno sui rischi naturali 'occasione di promozione turistica' per la Valle

"Con entusiasmo", afferma l'assessore regionale all'Istruzione, Chantal Certan, la l’Amministrazione regionale aderisce al Convegno sui rischi naturali organizzato dall’Associazione nazionale insegnanti di scienze naturali (Anism) Valle d’Aosta, che avrà luogo dal 5 al 9 settembre in diverse località valdostane.

Il Convegno si pone come finalità di mettere a confronto i partecipanti sulle esperienze e attività che hanno caratterizzato l’azione principale dell’Anisn, sui risultati conseguiti in materia di rischi naturali in rapporto all’uomo e all’ambiente.

"Durante l’evento - si legge in una nota della Regione - esperti e tecnici del settore, provenienti da ogni parte del mondo, affronteranno la tematica ambientale, prendendo in considerazione tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alla delicata realtà alpina, analizzando i pericoli e le conseguenze anche in rapporto all’eredità culturale e al patrimonio naturalistico".

"Il Convegno rappresenta un’opportunità informativa e formativa per i docenti valdostani, oltre essere un’occasione per far conoscere, ai numerosi partecipanti attesi, le bellezze naturali e culturali della Valle - sottolinea l'assessore Certan - è un’iniziativa promossa dall’assessorato dell’Istruzione, ma che vede la partecipazione attiva dell’assessorato delle Opere pubbliche e territorio con l’intervento di dirigenti ed esperti in materia di programmazione e gestione delle risorse idriche e dell’assessorato del Turismo per la promozione dei siti archeologici e culturali valdostani".