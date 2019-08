PAPA: La tenerezza nell’era digitale

Nell’era del digitale e dei social, in molti si chiedono se questo nuovo ambiente virtuale di fatto non allontani le persone tra loro; se sia più facile cliccare su un “like” (mi piace) piuttosto che esprimere una parola di comprensione e rimanere accanto a chi soffre nel corpo e nello spirito prendendolo per mano. In definitiva, ci si chiede se l’ossessione dello schermo non ci renda indifferenti al nostro prossimo più immediato e se nell’era della comunicazione la solitudine non sia più grande che mai.

L’umanità si vede sfidata a svilupparsi in un mondo più complesso, con degli assetti culturali completamente diversi, facendo fatica a elaborare una sintesi fra i valori da tramandare e le nuove realtà da incorporare. Questa è una cultura che ci offre due ambiti collegati che si condizionano a vicenda. Da una parte quello della fisicità, presumibilmente conosciuto, accettato (la natura, il corpo, la presenza fisica, l’incontro); dall’altra, quello della virtualità, nuovo, da scoprire e acquisire (il virtuale, i dispositivi, la presenza mediata, l’informazione). Nel primo caso, la vicinanza vuol dire (o dovrebbe voler dire) proprio essere accanto, vicino, guardare negli occhi, ascoltare direttamente, toccare, parlare faccia a faccia, sentire.

Nel secondo, la presenza virtuale vuol dire “presenza mediata”, cioè, presenza che si esprime attraverso parole scritte o registrate, musica, video o fotografie, emoticon, gif... Tra questi due estremi, teoricamente ben delimitati, c’è l’infinità di grigi che declinano la realtà esistenziale dell’uomo.Eppure, anche se “mediata” si tratta pur sempre di “presenza”, perché il digitale, il virtuale non è un astratto, non è un fittizio, è un reale, un’altra forma del reale degli uomini e questo, per le nuove generazioni, non è un mero strumento, come possono esserlo un martello o un elettrodomestico, ma “un luogo” che si abita e nel quale ci si relaziona con altre persone. Lì le persone, specialmente i giovani, si conoscono, si domandano e si rispondono, dialogano, litigano, comprano, vendono, condividono informazioni, sentimenti, valori, esperienze di vita e significati.

Lì si ritrova oggi oltre la metà degli esseri umani; lì le nuove generazioni abitano come “nativi digitali”, con un “linguaggio digitale” in questo che è il loro “continente digitale”. È in questo contesto di presenza diretta e di presenza mediata che trova particolare significato e importanza l’insegnamento della tenerezza di Papa Francesco, perché al centro c’è sempre l’uomo e, nonostante le condizioni culturali siano in continua evoluzione e in costante sfida, è l’uomo, la persona umana, che realizza la storia.