Sindacati Vigili del fuoco sul piede di guerra, 'Regione promette fondi ma non rispetta impegni'

Delusione per gli esiti di una riunione istituzionale che avrebbe dovuto rinsaldare fiducia reciproca e che invece si sarebbe rivelata "sterile" è espressa dal Conapo, sindacato autonomo dei Vigli del fuoco e dalla Fp Cgil

"Nel pomeriggio di venerdì 23 agosto il Presidente della Giunta, Antonio Fosson - si legge in una nota sindacale - ha convocato le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Unico per discutere uno dei nodi da sciogliere riguardanti il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco: le differenze retributive rispetto ai colleghi del Corpo Nazionale. Se la convocazione poteva rappresentare uno spiraglio di speranza per i vigili del fuoco valdostani non si può dire altrettanto della riunione".

Secondo le segreterie sindacali "l'Amministrazione si è presentata alla riunione senza una bozza di documento e neppure con un'analisi dei costi da affrontare, ma ha convocato i sindacati per sapere in quale direzione muoversi".

Igor De Belli, segretario della Funzione Pubblica di Cgil, all'esito dell'incontro ha evidenziato che "la posizione dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta è molto chiara: vogliono il Corpo Nazionale e gli stessi diritti di cui ora sono privati. Solo quando ci sarà un documento con una proposta valida e scritta si potrà valutare in assemblea".

E aggiunge ancora: "Appare ancora molto lontana anche solo la partenza di questo percorso, visto che il Presidente ha confermato che al momento non sono previsti stanziamenti ad hoc nel documento di bilancio di previsione per l'anno 2020. Infatti se da un lato Fosson asserisce che i soldi non sono un problema, dall’altra Stefania Fanizzi, segretario generale della Regione, afferma che le risorse devono ancora essere trovate".

Luca Pison, segretario regionale Conapo, ricorda che "è passato quasi un anno dalla manifestazione dei pompieri sotto il palazzo della Regione e dopo l'incontro di venerdì non possiamo che constatare che l'Amministrazione non sa ancora come muoversi.

Noi Vigili del fuoco sappiamo che 30 consiglieri su 34 vogliono che il Corpo rimanga valdostano, ma anche che la Regione non è stata capace di rispettare gli impegni presi a giugno e di relazionare quindi alla competente commissione l'onere economico derivante entro i 30 giorni promessi".

E conclude: "Noi non staremo ad aspettare ulteriormente: insieme a Fp-Cgil abbiamo comunicato al Presidente della Giunta che in mancanza di valide proposte entro il 30 settembre i Vigili del fuoco riprenderanno la mobilitazione in ogni forma ritenuta utile.”