Termine 6 settembre per presentare idee su bando BenEureka, per una Valle d’Aosta di comunità

Ultimi giorni per gli enti interessati a proporre idee progettuali sul bando BenEureka promosso dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta. Attraverso questo strumento, la Fondazione intende co-finanziare (per un massimo dell’80% del costo) la realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di sensibilizzazione culturale in Valle d’Aosta.

Due le grandi aree sulle quali le realtà del terzo settore e i soggetti del privato profit con sensibilità sul sociale possono produrre idee: le pari opportunità, con particolare attenzione alle politiche di inclusione delle differenze e la sperimentazione di prospettive di vita indipendente delle persone con disabilità la promozione umana attraverso iniziative che favoriscono lo sviluppo della creatività e dell’ingegno, misure di sostegno alla natalità e processi di partecipazione attiva alla vita sociale e alla vita scolastica e di contrasto alla dispersione scolastica.

Entro e non oltre le ore 13 del giorno 6 settembre 2019, è necessario presentare alla Fondazione comunitaria l’idea progetto che sarà sottoposta al vaglio di almeno tre membri del Comitato esecutivo.

Il 13 settembre si conoscerà, quindi, chi ha superato la fase istruttoria e potrà passare a quella progettuale di dettaglio in cui è prevista la costituzione di gruppi di lavoro incaricati di realizzare in modo condiviso e partecipato un’azione di sistema organica, capace di integrare le varie idee e renderle complementari.

I progetti definitivi saranno pronti entro il 15 ottobre 2019, approvati entro il 31 ottobre per potersi avviare entro il 15 novembre.