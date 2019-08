I grandi fiori azzurri di Belarus

Le sfumature blu, azzurre o azzurrine dei fiordalisi si confondono con il cielo, con il bel cielo di Belarus.

L’aereo scende e Belarus (Bielorussia) ci appare quasi improvvisa, promettendo Grodno, la regione delle strane formazioni di pietra e delle incredibili snake’s stone ‘collocate secondo uno schema intelligente’.

Ma eccoci a Minsk tra architetture d’epoca stalinista, avveniristiche infrastrutture e palazzi in specchi e acciaio e grattacieli modello Usa capaci di concorrere con torri, mall e altri spazi geometrici meneghini. Piazza Svobody, la chiesa ortodossa di S. Dukhawski, il Teatro dell’Opera e del Balletto… Minsk!

Si può lasciare la ‘zona collinosa ricca di boschi’, menzionata per la prima volta nelle cronache del 1067 (Minsk,ndr) - in treno o in bus - per Vitebsk, in tempo per immergerci nei villaggi da fiaba del circondario, nelle fitte foreste e nei campi dei grandi fiori azzurri del fleur de lys, i fiordalisi , simboleggianti la dolcezza e l’amicizia sincera. Vitebsk , quarta città del Paese a trecento chilometri dalla capitale, è vero incanto sul Dvina, tra meraviglie e betulle, feste e fasti inattesi. Nel luogo dove il locale ‘Festival delle arti’ è cominciato (1992); vale a dire: l’ « Sb» o Slavianski bazaar estivo, tutto concorda e porta a attività estetiche nel nome della pace e della vicendevole comprensione.

In questo contesto il tema del cibo - sempre tra concerti, sfilate e esibizioni - è distintività del territorio, tradizioni, valori, sapori e profumi di un tempo. All’insegna di porte sempre aperte. Secondo il fleur de lys.

Notizie in valigia

Documenti. Polizza di assicurazione sanitaria e passaporto valido munito di visto rilasciato dal Consolato Generale della Repubblica di Belarus (via Fatebenefratelli, 15 – 20121 Milano, tel. 02. 6595363). Visto d’ingresso non necessario per periodi di permanenza inferiori ai cinque giorni.

Come arrivare. In aereo, da Milano e Roma, a bordo di aeromobili Belavia-Belarusian Airlines , tel. 02.58582219.

Mangiare e dormire. A Minsk: Boutique Hotel Buta, Double Three Hilton, Crowne Plaza, President Hotel, Planeta-Belarus, Hampton Hotel; a Vitebsk: Hotel Eridan, Hotel Complex Luchesa.

A tavola. Draniki, focaccine di patate; borsch pa-tserakhouski, zuppa di barbabietole; polendvitsa, carne secca salata; machanka, fritto di carne di suino servito con draniki. Assaggiare l’alcolico krupnik, un infuso di erbe e miele; l’ottimo kvass, linfa di betulla e il krambambulya, preparato con alcol e spezie.

Richiami turistici. A Minsk: il palazzo del Governo in Nezalezhnatsi, l’arcicattedrale della Beata Vergine Maria (1710), la cattedrale del Santo Spirito, l’Università statale, i molti musei, la chiesa cattolica polacca di S. Simone, l’obelisco della Vittoria, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la chiesetta di S. Maria Maddalena (1847) in antico stile russo, il parco di Janka Kupala. Oltre Minsk: la grande foresta di Belovezhskaya Pushcha, i laghi di Ushachi, Naliboki Pushcha. Acquisti. A Minsk: presso i mercati Komarovka, Zhdanovichi e Impulse, è possibile trovare il meglio delle curiosità locali (capolavori e sculture in legno, scatole decorate, porcellane, ceramiche); oggetti antichi e dolciumi, nei negozi di Klenin Str. Visitare i grandi magazzini: Gum, Cum, Tc Stolica.

In calendario. I tour “alla scoperta della Bielorussia” di Belarusviaggi , email: milan@belavia.by