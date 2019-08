Ruba tre sgabelli artigianali in un negozio del centro di Aosta, fermato dalla polizia

Il primo lo ha rubato con una certa destrezza e non se n'è accorto nessuno. Il secondo pure, ma quando si è allontanato dalla vetrina di un negozio di antiquariato in via Croce di Città ad Aosta con il terzo sgabello sottratto dall'esposizione di prodotti di artigianato, una turista lo ha notato, ha avuto la prontezza di fotografarlo con la refurtiva poi è entrata nell'esercizio commerciale e ha dato l'allarme.

E' successo questa mattina in pieno centro storico e dopo poche ore gli agenti di una Volante della Questura di Aosta hanno rintracciato il ladro, un uomo di mezza età residente nel capoluogo che, quando sono arrivati i poliziotti, stava cercando di nascondere i tre sgabelli.

E' stato denunciato per furto e condotto in Questura per l'identificazione. Potrebbe essere processato per direttissima già domani al tribunale di Aosta. Per individuarlo la polizia si è servita anche della rete di videocamere di sorveglianza attive h24 nelle vie del centro storico,