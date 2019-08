Il Centro di Aosta animato dalle iniziative di Consfcommercio VdA

A 48 ore dal termine dell’evento che ha animato con banchetti, musica e spettacoli il centro storico di Aosta desideriamo esprimere un ringraziamento sentito e doveroso a tutti quelli che ci hanno aiutato a rendere possibile l’evento del 24 agosto: Chambre Valdôtaine, Comune di Aosta, gli sponsor Telcha e BCC, gli artisti di strada ottimamente diretti da Marzio Pedrini, lo staff Confcommercio VdA, l’Associazione dei Carabinieri Volontari coordinati da Donatello Anello, il servizio del 118.

Il ringraziamento più sentito lo rivolgiamo ai commercianti e ai pubblici esercizi che hanno reso la giornata indimenticabile con il loro prezioso operato. Le cifre della quadrupla kermesse turistico-economica organizzata da Confcommercio VdA con l’imprescindibile collaborazione della Chambre Valdôtaine, Comune di Aosta e Regione è dettata principalmente dai numeri. Si contano oltre 25.000 presenze, 200 locali aderenti, 25 punti musica, 30 addetti alla security, 700 cuscini utilizzati per l’evento della battaglia, 10.000 bicchieri e cannucce bio consumati e 40 artisti di strada che si sono prodigati per intrattenere grandi e piccini.

La settima edizione di una manifestazione che consolida il proprio successo in virtù di uno sforzo creato dalla sinergia tra enti pubblici e privati. Numerose e significative le novità artistiche inserite nella scaletta del Festival degli Artisti di Strada. Memorabile rimarrà l’esperienza della “Battaglia dei Cuscini” inserita nel contesto della Festa di Piazza Roncas e Via Martinet che ha permesso ad un pubblico di non soli piccoli di vivere un’imperdibile festa con centinaia di cuscini multicolore che hanno cambiato il colore del cielo grigio del momento.

La Serata Rossonera si è infine perfettamente integrata con l’animazione dei “buskers” ed i banchetti dei commercianti. I punti musica predisposti direttamente dagli esercenti hanno intrattenuto il vasto pubblico fino a tarda notte. “Arrivederci al 2020” è il miglior augurio che possiamo fare per la prossima edizione di commercianti in festa, artisti di strada e serata rossonera che già possiamo garantirvi sarà memorabile e ricca di novità.